Новая «Тройка» в преддверии закрытия речной навигации появилась в Москве
Новая карта «Тройка» в честь закрытия речной навигации в Москве появилась в столичном метро. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Отмечается, что речная навигация в скором времени закроется до следующего сезона 2022 года. Для Северного речного вокзала это был первый сезон после масштабной реставрации.
Тираж нового проездного составил пять тысяч экземпляров.
Купить «Тройку» можно в кассах на станции метро «Речной вокзал», на Кольцевой линии и на станциях внутри кольца, подытожили в дептрансе.
Недавно серию лимитированных и тематических карт для оплаты проезда «Тройка» выпустили в Москве в честь 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского. Купить необычный проездной билет можно на станциях Кольцевой линии Московского метрополитена.
До этого в ведомстве рассказали, что в столичном метро можно приобрести лимитированную транспортную карту «Тройка». Ее выпустили в честь 75-летия отечественного хоккея.