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Новая «Тройка» в преддверии закрытия речной навигации появилась в Москве

Полина Долганова

Город
Новая «Тройка» в преддверии закрытия речной навигации появилась в Москве
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Речной вокзал Карта всех событий

Новая карта «Тройка» в честь закрытия речной навигации в Москве появилась в столичном метро. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что речная навигация в скором времени закроется до следующего сезона 2022 года. Для Северного речного вокзала это был первый сезон после масштабной реставрации.

Новая «Тройка» в преддверии закрытия речной навигации появилась в МосквеФото: Telegram-канал / Дептранс Москвы

Тираж нового проездного составил пять тысяч экземпляров.

Купить «Тройку» можно в кассах на станции метро «Речной вокзал», на Кольцевой линии и на станциях внутри кольца, подытожили в дептрансе.

Недавно серию лимитированных и тематических карт для оплаты проезда «Тройка» выпустили в Москве в честь 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского. Купить необычный проездной билет можно на станциях Кольцевой линии Московского метрополитена.

До этого в ведомстве рассказали, что в столичном метро можно приобрести лимитированную транспортную карту «Тройка». Ее выпустили в честь 75-летия отечественного хоккея.

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