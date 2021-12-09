Счастливые отношения: чего нельзя говорить любимому человеку

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При общении с партнером важно избегать рекомендаций, как ему нужно действовать: любые советы лучше доносить в формате обсуждения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Эксперт подчеркнула, что в отношениях критически важно уметь обсуждать все спорные ситуации.

— Если возникают конфликтные ситуации — стараемся договариваться. Можно говорить о своих чувствах, переживаниях, но ни в коем случае нельзя обвинять партнера. Не нужно оскорблять, переходить на личности и указывать, как стоит другому человеку поступить, — рассказала Наумова.

Она отметила, что озвученное готовое решение способно обидеть другого человека. После этого он может намеренно поступить наоборот, даже если на самом деле с ним согласен. В результате может наступить обида, предупредила психолог.

Собеседница «ВМ» обратила внимание, что нежелание подчиняться партнеру нередко идет из детства.

— Слова вроде «Я же тебе говорил, послушайся меня и придешь к успеху» люди много раз проходили со своими родителями. В партнерских отношениях они этого избегают, стараются не действовать так, как им посоветовали, — отметила Наумова.

Хороший способ обсудить что-то важное — задавать наводящие вопросы, подчеркнула психолог. В качестве примера она привела ситуацию, когда один из партнеров хочет совершить крупную покупку, а другой желает потратить деньги на что-то другое. В этом случае стоит именно обсуждать, как будет лучше для всех: рассуждая, партнер также примет свое решение, но оно будет более взвешенным, подчеркнула собеседница «ВМ».

По словам Наумовой, выбор партнера также основан на проблемах детства.

— Если пара не проходила психотерапию, то она будет выбирать друг друга по признаку того, что плохого было в семье. Те качества, которые больше всего раздражали в маме и папе, — именно они и будут в отношениях у второго партнера. Из-за этого и будут основные конфликты, — отметила психолог.

Так, женщина, которой в детстве все запрещали, будет искать щедрого мужчину, заметила специалист. При этом мужчина, которой не хватало маминой заботы, может подсознательно отдать предпочтение женщине, которая будет слишком сильно его опекать.

Наумова заключила: прохождение личной психотерапии перед вступлением в брак поможет понять собственные больные места и относиться к ним осознанно, чтобы минимизировать их влияние на отношения.