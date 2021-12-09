Более 180 лыжных трасс подготовят в Подмосковье

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В текущем зимнем сезоне для жителей и гостей Подмосковья будут доступны более 180 лыжных трасс с дистанциями разных уровней сложности, сообщает РИАМО.

Наибольшей популярностью пользуются лыжные трассы, расположенные в Истре, Серпухове, Дмитрове, Одинцове, Красногорске.

Большинство лыжных трасс расположены на территории лесных массивов, парков, спортивных баз. Чаще всего жители и гости региона выбирают трассы протяженностью от трех до тридцати километров. Самая длинная трасса расположена в Дмитровском округе в деревне Глазово — это Габовская лыжня.

Общая протяженность лыжных трасс в Московской области составляет более 500 километров. На спортивных объектах в текущем сезоне будут установлены снежные пушки, что позволит обеспечить качественное снежное покрытие при любых погодных условиях.

Отмечается, что лыжный спорт пользуется популярностью у жителей региона. Многие посещают лыжные трассы семьями. Кроме того, в Подмосковье каждую зиму проходят масштабные лыжные соревнования, в которых участвуют и профессионалы, и любители.

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