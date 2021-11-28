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Туристический сервис Russpass рассказал о лучших горнолыжных курортах в России

Виктория Сикерина

Общество
Туристический сервис Russpass рассказал о лучших горнолыжных курортах в России
Фото: pixabay.com

Цифровой туристический сервис Russpass рассказал о девяти горнолыжных курортах в России. Специалисты подобрали варианты на любой вкус и кошелек: для семейного отдыха, для профессионального катания и для представителей «старой школы».

«Роза Хутор» и Красная Поляна в Краснодарском крае хорошо оборудованы для новичков в горнолыжном спорте. Однако здесь будет интересно и заядлым профессионалам. Помимо различных спусков, на курортах можно сходить в аквапарк или поиграть в лазертаг.

Архыз и Домбай в Республике Карачаево-Черкессия, напротив, понравятся только профессиональным лыжникам и сноубордистам. Эти курорты знамениты своими «черными» трассами.

Помимо этого, специалисты сервиса Russpass выделили курорт Большой Вудъявр в Мурманской области. В особенности это место привлекательно для туристов из-за северного сияния, которое выпадает на горнолыжный сезон.

Также для активного отдыха можно отправиться в Шерегеш в Кемеровской области, «Бобровый Лог» в Красноярском крае, на Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии и «Гору Соболиную» в Иркутской области, пишет официальный сайт мэра Москвы.

24 ноября туристический сервис Russpass организовал фотовыставку, на которой представлены 40 фотографий природных достопримечательностей России. Экспозицию разместили на Цветном бульваре в центре Москвы.

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