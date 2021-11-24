Посвященная зимним красотам России фотовыставка Russpass открылась в столице

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

Туристический сервис Russpass организовал фотовыставку, на которой представлены 40 фотографий природных достопримечательностей России. Экспозицию разместили на Цветном бульваре в центре Москвы.

В рамках проекта «Это тоже Россия» путешественники и блогеры показали снимки из поездок по стране на выставке. Посетители смогут увидеть красоты Кабардино-Балкарской Республики, Северной Осетии, Приморья, Волгоградской области, Пермского края, Адыгеи и других регионов.

Например, один из самых красивых и уникальных кадров удалось снять в Кабардино-Балкарии. Фотограф запечатлел лебедей на окруженном горами озере Церик-Кель. Другой тревел-блогер смог сфотографировать застывший Салтинский водопад в Дагестане.

Организаторы экспозиции из Russpass около каждого фото разместили QR-код. С его помощью горожане и туристы смогут поближе познакомиться с природой России и спланировать будущую поездку, пишет официальный сайт мэра Москвы.

На днях в онлайн-журнале Russpass Mag появилась подборка из десяти национальных блюд России и рецептов их приготовления. Читатели журнала узнают секреты приготовления тульского пряника, казанского лакомства чак-чак и многих других блюд, а также узнают немного нового о каждом из них.