«Вместе за Москву»: для школьников столицы пройдет контент-марафон

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В столице стартовал контент-марафон «Вместе за Москву», приуроченный к 80-й годовщине одного из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны. Принять в нем участие могут школьники и студенты колледжей, их родители и учителя как индивидуально, так и в составе команды.

Участникам предстоит сделать видеоролики о памятных местах столицы: домах и улицах, площадях и скверах, стелах и памятниках, имеющих отношение к событиям 1941–1942 гг. Видеоматериал нужно будет опубликовать на YouTube, а ссылку на него разместить в социальных сетях с хештегом #ВместезаМоскву и в личном кабинете на сайте Городского методического центра в разделе «Конкурсы» до 10 февраля. Организаторы объединят работы в тематические онлайн-экскурсии и опубликуют их на портале «Вместе о Победе».

Итоги контент-марафона подведут 24 февраля. Все участники получат электронные сертификаты. Авторы и команды, создавшие наибольшее количество видеороликов, которые полностью соответствуют условиям мероприятия, будут отмечены специальными призами.

— Идея контент-марафона включить школьников в процесс изучения героической истории столицы, города, в котором они живут и получают образование, — это путь к объективному представлению о прошлом Москвы и формирование максимально личного отношения к родному городу, — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Контент-марафон «Вместе за Москву» проводится Городским методическим центром в рамках образовательного ресурса «Вместе о Победе». Он помогает сформировать у школьников чувство сопричастности к героическому прошлому нашей страны и развить интерес к изучению истории.