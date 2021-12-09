Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Вместе за Москву»: для школьников столицы пройдет контент-марафон

Марьяна Шевцова

Сюжет: 

Битва за Москву
Город
«Вместе за Москву»: для школьников столицы пройдет контент-марафон
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В столице стартовал контент-марафон «Вместе за Москву», приуроченный к 80-й годовщине одного из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны. Принять в нем участие могут школьники и студенты колледжей, их родители и учителя как индивидуально, так и в составе команды.

Участникам предстоит сделать видеоролики о памятных местах столицы: домах и улицах, площадях и скверах, стелах и памятниках, имеющих отношение к событиям 1941–1942 гг. Видеоматериал нужно будет опубликовать на YouTube, а ссылку на него разместить в социальных сетях с хештегом #ВместезаМоскву и в личном кабинете на сайте Городского методического центра в разделе «Конкурсы» до 10 февраля. Организаторы объединят работы в тематические онлайн-экскурсии и опубликуют их на портале «Вместе о Победе».

Итоги контент-марафона подведут 24 февраля. Все участники получат электронные сертификаты. Авторы и команды, создавшие наибольшее количество видеороликов, которые полностью соответствуют условиям мероприятия, будут отмечены специальными призами.

— Идея контент-марафона включить школьников в процесс изучения героической истории столицы, города, в котором они живут и получают образование, — это путь к объективному представлению о прошлом Москвы и формирование максимально личного отношения к родному городу, — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Контент-марафон «Вместе за Москву» проводится Городским методическим центром в рамках образовательного ресурса «Вместе о Победе». Он помогает сформировать у школьников чувство сопричастности к героическому прошлому нашей страны и развить интерес к изучению истории.

Читайте также:
Школы Великая Отечественная война История
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте