Диетолог назвала лучший суп для снижения уровня холестерина
Диетолог из США Лорен Манакер считает чечевичный суп одним из лучших блюд для снижения холестерина. По ее словам, это блюдо позволяет контролировать количество натрия в организме, сообщает «МИР 24».
Специалист пояснила, что в чечевице содержатся такие питательные вещества, как калий и клетчатка, которые полезны для работы сердца, а также снижают уровень холестерина в крови.
Диетолог посоветовала не использовать колбасу и сосиски при приготовлении супов. Лучше выбрать для бульона кусок нежирного мяса. Употребление колбасных изделий негативно отражаться на уровне холестерина в крови и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Процесс приготовления супа дома также позволяет избежать употребления не очень полезных полуфабрикатов из мяса, в частности колбасы, которая входит в состав уже готовых консервированных супов.
До этого диетолог Марият Мухина назвала быстрые способы снизить холестерин в крови без лекарств. По словам специалиста, необходимо не перенасыщать организм жирами. Стоит исключить из рациона консервы, зажаренную в масле пищу и сладости.
Источник: mir24.tv