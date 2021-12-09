Диетолог назвала лучший суп для снижения уровня холестерина

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Диетолог из США Лорен Манакер считает чечевичный суп одним из лучших блюд для снижения холестерина. По ее словам, это блюдо позволяет контролировать количество натрия в организме, сообщает «МИР 24».

Специалист пояснила, что в чечевице содержатся такие питательные вещества, как калий и клетчатка, которые полезны для работы сердца, а также снижают уровень холестерина в крови.

Диетолог посоветовала не использовать колбасу и сосиски при приготовлении супов. Лучше выбрать для бульона кусок нежирного мяса. Употребление колбасных изделий негативно отражаться на уровне холестерина в крови и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Процесс приготовления супа дома также позволяет избежать употребления не очень полезных полуфабрикатов из мяса, в частности колбасы, которая входит в состав уже готовых консервированных супов.

До этого диетолог Марият Мухина назвала быстрые способы снизить холестерин в крови без лекарств. По словам специалиста, необходимо не перенасыщать организм жирами. Стоит исключить из рациона консервы, зажаренную в масле пищу и сладости.

Источник: mir24.tv