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Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса
Перед выбором подарков Билл Гейтс изучил соцсети девушки / Фото: скриншот с видео канала CNBC

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал, когда закончится острая фаза пандемии коронавируса. По его словам, ожидать этого стоит уже в 2022 году.

При этом бизнесмен не предполагал, что появится настолько заразный штамм «дельта», и не рассчитывал, что людей придется долго уговаривать вакцинироваться и носить маски.

— Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году, — написал он в личном блоге.

Новый штамм «омикрон» также вызывает беспокойство, но сейчас человечество лучше подготовлено к борьбе от вируса, чем в начале пандемии, резюмировал Гейтс.

В ноябре он предположил, что число тяжелых случаев заболевания COVID-19 и уровень смертности от коронавирусной инфекции должны резко упасть к лету 2022 года. По мнению миллиардера, резкое снижение заболеваемости должно произойти благодаря формированию природного и вакцинного иммунитета, а также благодаря появлению лекарства от коронавируса.

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