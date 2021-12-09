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Сергей Соседов объяснил, почему до сих пор живет с мамой

Анна Михалюк

Общество
Сергей Соседов объяснил, почему до сих пор живет с мамой
Фото: Youtube/Super

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов рассказал о том, почему в 53 года продолжает жить с мамой.

— Я не хочу жить один. Моя мама как никто может заботиться, а я избалован заботой. Мама прекрасно готовит, она понимающая. Такую маму поискать надо. Я считаю, что это подарок судьбы. Все, кто общался с моей мамой, говорят: «Какая!». От нее идет добро, легкость, она улыбается. Ей 85 лет, но у нее голос молодой женщины! — рассказал Соседов в интервью для YouTube-канала Super.

Критик отметил, что даже когда его мама на неделю уезжает на дачу, он чувствует ее нехватку.

— Я чувствую сквозняк, что не хватает человека. Я могу себя занять и все приготовить. Но я чувствую, что не могу без мамы.

Соседов рассказал, что ушел бы из родительского дома, если бы встретил своего человека и в него влюбился. Он был бы готов начать свою жизнь, если бы его привели в квартиру и обустроили быт, но «уходить в пустоту» критик был не готов.

Сергей Соседов признался, что за всю жизнь так и не смог никого полюбить и построить серьезные отношения. Он считает, что отсутствие сепарации от родителей никак на это не повлияло.

До этого критик резко высказался о выступлении Димы Билана на закрытом корпоративе в Казахстане.

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