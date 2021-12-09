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Более 150 земельных участков выделили в Москве для развития железных дорог

Виктория Сикерина

Город
Более 150 земельных участков выделили в Москве для развития железных дорог
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие месяцы 2021 года столица подписала с Российскими железными дорогами 55 договоров об аренде 152 земельных участков. Здесь специалисты планируют возвести транспортно-пересадочные узлы, пути скоростного сообщения и другие объекты железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 9 декабря.

Он отметил, что землю общей площадью более 13 гектаров выделили в семи административных округах города: на востоке, западе, северо-востоке, северо-западе, юге, юго-востоке и в центре. Такое решение позволит в перспективе создать еще более удобную и быструю систему транспорта и развить Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД).

— Для размещения новых и реконструкции уже существующих остановочных пунктов, строительства дополнительных главных путей на действующих железнодорожных ветках, а также других сопутствующих сооружений город предоставляет в аренду железнодорожной компании землю на срок от одного года до шести лет, — заявил заммэра.

Владимир Ефимов добавил, что больше всего участков РЖД арендовали в Центральном административном округе (ЦАО) города. Их число составило 66, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого заммэра рассказал, что с начала 2021 года столица реализовала на торгах 111 земельных участков общей площадью 43,4 гектара.

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