Новостройка по реновации появится на Полярной улице в САО Москвы

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Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

Двухсекционный жилой дом с подземным паркингом по программе реновации жилищного фонда возведут на Полярной улице в Северном административном округе (САО) Москвы. Соответствующий проект уже согласовали в Мосгорэкспертизе. Об этом сообщил председатель ведомства Валерий Леонов в четверг, 9 декабря.

Он отметил, что фасады первого и цокольного уровней облицуют керамогранитными плитами. На более высоких этажах специалисты установят систему вентиляции и выполнят отделку клинкерной плиткой.

Председатель Мосгорэкспертизы добавил, что многоэтажка будет полностью соответствовать принятым стандартам реновации.

— Всего в доме запроектировано 170 квартир: 85 однокомнатных, 68 двухкомнатных и 17 трехкомнатных. На первом этаже появятся помещения общественного назначения, — заявил он.

Леонов уточнил, что в здании предусмотрена подземная автостоянка. Для контроля здесь установят пост охраны и камеры видеонаблюдения.

Помимо этого, специалисты озеленят и благоустроят дворовую территорию новостройки. Здесь появятся уличные парковки, игровые и спортивные площадки, зоны для семейного отдыха, лавочки, кустарники и растения, пишет официальный сайт мэра Москвы.

5 декабря эксперты Мосгосэкспертизы согласовали проектную документацию на строительство еще одного дома по программе реновации на Полярной улице.