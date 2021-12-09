Новостройка по реновации появится на Полярной улице в САО Москвы
Двухсекционный жилой дом с подземным паркингом по программе реновации жилищного фонда возведут на Полярной улице в Северном административном округе (САО) Москвы. Соответствующий проект уже согласовали в Мосгорэкспертизе. Об этом сообщил председатель ведомства Валерий Леонов в четверг, 9 декабря.
Он отметил, что фасады первого и цокольного уровней облицуют керамогранитными плитами. На более высоких этажах специалисты установят систему вентиляции и выполнят отделку клинкерной плиткой.
Председатель Мосгорэкспертизы добавил, что многоэтажка будет полностью соответствовать принятым стандартам реновации.
— Всего в доме запроектировано 170 квартир: 85 однокомнатных, 68 двухкомнатных и 17 трехкомнатных. На первом этаже появятся помещения общественного назначения, — заявил он.
Леонов уточнил, что в здании предусмотрена подземная автостоянка. Для контроля здесь установят пост охраны и камеры видеонаблюдения.
Помимо этого, специалисты озеленят и благоустроят дворовую территорию новостройки. Здесь появятся уличные парковки, игровые и спортивные площадки, зоны для семейного отдыха, лавочки, кустарники и растения, пишет официальный сайт мэра Москвы.
5 декабря эксперты Мосгосэкспертизы согласовали проектную документацию на строительство еще одного дома по программе реновации на Полярной улице.