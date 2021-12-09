Путин и Байден отметили необходимость согласования вопросов по НАТО с альянсом

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президенты России и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Джо Байден во время переговоров отметили, что важные вопросы по НАТО необходимо согласовывать с партнерами США по Североатлантическому альянсу. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО, во время разговора. Собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе, о которых шла речь, с другими странами тоже, — заявил Песков.

Он пояснил, что при обсуждении безопасности на континенте и неприемлемости для РФ продвижения НАТО на восток американские визави сделали оговорку, что эти вопросы необходимо согласовать и с другими государствами.

Песков сообщил, что в настоящее время Кремль подготавливает основные тезисы концептуальной позиции, которую «доведут до сведения американских коллег».

При этом он отметил, что пока нет четкого представления, как именно будет называться группа, которая будет готовить предложения, а также неизвестно, кто примет участие в подготовке предложений со стороны США и будут ли задействованы в процессе друге представители НАТО. Однако, по словам представителя Кремля, это прояснится в ближайшем будущем.

Песков также добавил, что президенты России и США не согласовали формат обсуждения темы гарантий безопасности и неприемлемых для РФ красных линий.

— Речь шла о том, что две страны назначат представителей, которые будут обсуждать эти темы, — цитирует Пескова ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее призвал НАТО начать переговоры с целью предоставления РФ «надежных и долгосрочных гарантий безопасности». Он подчеркнул, что Кремль будет настаивать «на выработке конкретных договоренностей», которые исключат дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение его оружия поблизости с российской территорией.