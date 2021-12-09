Кардиохирург Бокерия объяснил проблему антипрививочников недостаточностью просвещения

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Проблема антипрививочников не стояла бы в настоящее время так серьезно, если бы достаточно занимались просвещением, объяснением необходимости своевременной вакцинации от различных заболеваний. Такое заявление сделал академик РАН, кардиохирург Лео Бокерия в кулуарах просветительской премии «Знание».

— Почему появились антипривививочники? Злободневный вопрос на сегодняшний день. Я думаю, если бы мы полноценно занимались просвещением, (объяснением) необходимости прививок, у нас бы эта проблема не стояла так серьезно, — отметил он в комментарии Взгляд.ру.

По его словам, необходимо все силы людей, которые могут донести профессионально необходимость своевременной вакцинации, бросить на то, чтобы привить то количество населения, которое должно быть привито для остановки пандемии.

До этого Лео Бокерия назвал пандемию коронавируса «испытанием мирового масштаба». Специалист отметил, что в этот период под угрозой оказался самый главный человеческий орган — легкие. При нехватке кислорода клеткам не достает питания, начинаются проблемы в работе различных органов.