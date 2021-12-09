Скончалась директор благотворительного Фонда Хабенского Алена Мешкова

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Директор благотворительного Фонда Константина Хабенского Алена Мешкова умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 9 декабря.

Уточняется, что девушка ушла из жизни в ночь на четверг.

— Ушла из жизни директор Фонда Алена Мешкова — наша коллега, друг и человек с большим сердцем. Невозможно описать, кем для Фонда и для каждого из нас она была. Спасибо тебе за все, — заявили в организации.

В пресс-службе отметили, что Фонд Хабенского продолжит работу, которой Алена Мешкова отдала девять лет жизни. На официальном сайте учреждения заключили, что именно благодаря ее деятельности Фонд стал таким масштабным проектом и завоевал доверие многих граждан.

Благотворительный Фонд Константина Хабенского начал работу в 2008 году. Учреждение оказывает помощь детям и взрослым, которые столкнулись с опухолями головного и спинного мозга. Организация финансирует лечение, диагностику, реабилитацию подопечных, а также занимается документацией, повышением квалификации врачей и оснащением медицинских учреждений в России современной техникой.

Так, за годы работы помощь получили свыше трех тысяч пациентов.