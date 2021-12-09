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«Раздражающее блюдо»: диетолог рассказала, кому нельзя есть сельдь под шубой

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Раздражающее блюдо»: диетолог рассказала, кому нельзя есть сельдь под шубой
Фото: Youtube / Семейная кухня

Сельдь под шубой не рекомендуется потреблять людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, почками и печенью. Также от салата стоит отказаться страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и лишним весом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Прежде всего, она посоветовала насторожиться пациентам, имеющим различные гастриты, язвы и панкреатит. Сельдь под шубой — тяжелое блюдо, которое содержит большое количество клетчатки и «раздражающих» ингредиентов. В майонезе содержатся уксус и горчица, вредные для людей с нарушениями желудочно-кишечного тракта, отметила Соломатина.

От салата лучше отказаться и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавила она.

— Сельдь под шубой вредна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности, гипертонией. Большое количество соли может спровоцировать гипертонический криз, — уточнила диетолог.

Также блюдо не пойдет на пользу тем, кто имеет избыточную массу тела и страдает сахарным диабетом. Большинство продуктов в составе салата имеют высокий гликемический индекс.

— В сельди под шубой большое количество соли и майонеза. Для людей с лишним весом это не лучшее блюдо: и картофель, и морковь, и свекла имеют высокий гликемический индекс. При сахарном диабете блюдо тоже не показано: ингредиенты повысят сахар и холестерин в крови, — пояснила собеседница «ВМ».

Последняя категория людей, о которой упомянула Соломатина, — пациенты, у которых есть проблемы с почками и печенью. По словам диетолога, у них салат может вызвать обострение и запустить воспалительные процессы.

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