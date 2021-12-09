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Путин заявил, что происходящее в Донбассе напоминает геноцид

Виктория Храменкова

Политика
Путин заявил, что происходящее в Донбассе напоминает геноцид
Фото: er.ru

То, что сейчас происходит в Донбассе напоминает геноцид. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На заседании Совета по правам человека, которое прошло в четверг, 9 декабря, член консультативного органа исполнительного директора МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский обратился к российскому лидеру. Он выступил с просьбой ввести в действующее законодательство такие понятия, как «геноцид» и «призывы к геноциду».

Глава государства поделился мнением, что в данном вопросе следует проявлять осторожность и аккуратность. Это необходимо, чтобы не девальвировать понятия, пишет РИА Новости.

— Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали, — ответил Путин.

Также он добавил, что введенные понятия должны отражать реалии происходящих событий.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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