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Скончался создатель игровых приставок Nintendo

Виктория Храменкова

Общество
Скончался создатель игровых приставок Nintendo
Фото: www.sxc.hu

Создатель игровых приставок Nintendo масаюки Уэмура скончался в возрасте 78 лет. Об этом стало известно в четверг, 9 декабря. Уэмура умер еще в понедельник, 6 декабря.

Причина смерти разработчика Nintendo не сообщается, передает агентство Киодо.

Уэмура работал в Nintendo с 1971 по 2004 годы. Он отвечал за разработку игровых консолей й Nintendo Entertainment System (NES) и Super Nintendo Entertainment System (SNES). Помимо самих устройств, Уэмура также активно участвовал в разработке непосредственно игр для них.

В 1981 году он начал работать над созданием игровой консоли Famicom (NES — на рынке западных стран, в России больше известна под маркой «Денди»).

Уточняется, что после ухода из компании он преподавал в Киотском университете в Японии.

В прошлом году «Вечерняя Москва» писала о главных гаджетах минувшего десятилетия в различных категориях. Приставки Nintendo были признаны одними из лучших среди консолей.

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