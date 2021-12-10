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Резников: Двигавшийся в сторону Керчи корабль почти вернулся в порт

Виктория Храменкова

В мире
Резников: Двигавшийся в сторону Керчи корабль почти вернулся в порт
Фото: ВМС ВС Украины / Facebook

Угрозы для экипажа судна ВМС Украины «Донбасс», который шел к Керченскому проливу, не было. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Также отмечается, что корабль почти вернулся в порт.

— Угрозы для нашего экипажа, для корабля нет. Он уже почти вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло, — заверил министр в пятницу, 10 декабря, в эфире телеканала «1+1».

Уточняется, что 9 декабря в 09:12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины выдвинулся в направлении Керченского пролива. Никаких заявок на прохождение через Керчь-Еникальский канал украинская сторона не подавала.

Однако позднее корабль лег на обратный курс, пишет РИА Новости. Корабль развернулся в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Российская сторона расценивала действия экипажа украинского корабля как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.

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