Диетолог рассказала, как выбрать качественную селедку для салата

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Сельдь используется для приготовления одного из самых популярных новогодних салатов. Чтобы праздничный стол порадовал гостей, важно выбрать качественную рыбу. О том, на что обратить внимание при покупке сельди, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в первую очередь следует смотреть на состав продукта. Чем меньше в нем перечислено ингредиентов — тем лучше.

— Нужно смотреть на состав. В сельди в банках, как правило, присутствует множество добавок. Лучше, чтобы была только сельдь, соль и консервант. Сейчас бензоат натрия везде добавляют, этого не избежать. Лучше выбирать сельдь без заливок, — поделилась Соломатина.

Собеседница «ВМ» отметила, что лучше отдать предпочтение бочковой сельди. Здесь важно обратить внимание на свежесть рыбы.

— Главное, чтобы она была свежая. У такой сельди ясные глаза, блестящая поверхность. При надавливании она упругая. Жабры нормального цвета — розовые, а не коричневые и не бордовые, — уточнила специалист.

Для того чтобы салат был более полезным, рекомендуется выбирать самую несоленую сельдь из представленных. Также можно засолить ее самостоятельно, рассказала диетолог.