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Международный фестиваль комиксов «КомМиссия» пройдет в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Международный фестиваль комиксов «КомМиссия» пройдет в Москве
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
ул. Б. Черкизовская, д. 4, корп. 1 Карта всех событий

Российская государственная библиотека для молодежи с 10 по 12 декабря приглашает жителей и гостей столицы на московский международный фестиваль комиксов «КомМиссия».

Форум соберет мифических существ со всей Вселенной — от легендарной птицы Гамаюн до японских персонажей. Темой программы выбрано мифотворчество.

На церемонии открытия фестиваля 10 декабря организаторы раскроют все секреты предстоящей программы. Гостей ждет открытие четырех выставок: ретроспективный проект «Комикс-идентификация: 1986–1999», «КомМиссия-2021. Лучшее за год», «Вселенский конвент мифических существ», «Литературная карта России в комиксах», которая раскрывает мифы и истории о писателях и их героях из разных уголков страны.

В субботу, 11 декабря, в гости к «КомМиссии» прибудет фестиваль «Матрешка-сан», в рамках которого пройдут показательные выступления мастеров сумо, айкидо и карате, битвы на бамбуковых мечах, мастер-классы, спектакли театра кабуки.

В воскресенье гостей ждет «Вселенский конвент мифических существ». Программа откроется «Парадом авторов», где можно познакомиться с маститыми и начинающими комиксистами и узнать обо всех новинках жанра. А завершит фестиваль музыкальная вечеринка.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте фестиваля.

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