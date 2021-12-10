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Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа

Полина Долганова

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Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа
Фото: flickr.com / Darryl biatch0

Суд Лондона удовлетворил апелляцию Соединенных Штатов об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом свидетельствует решение ведомства, вынесенное в пятницу, 10 декабря.

Апелляцию рассматривали 27 и 28 октября. Однако решение суд огласил только 10 декабря.

Согласно решению, дело вернули в суд района Вестминстер, Ассанж останется под стражей, передает РИА Новости.

В январе 2021 года английский суд отказался выдать журналиста американским властям.

Джулиан Ассанж получил известность после публикации секретных документов о военных операциях США в Афганистане и Ираке. В материалах он раскрыл информацию о случайной гибели мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2012 году посольство Эквадора в Лондоне предоставило Ассанжу убежище после того, как он проиграл апелляционные слушания против экстрадиции в Швецию по обвинениям в изнасиловании.

11 апреля 2019 года основателя WikiLeaks арестовала британская полиция, когда Эквадор отказал ему в убежище на территории своего посольства в Лондоне. В США Ассанжа ожидает 18 уголовных дел. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.

С 2019 года Джулиан Ассанж находился в лондонской тюрьме Белмарш.

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