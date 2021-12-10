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В Госдуме поддержали идею ввести онлайн-контроль за арендой жилья

Ирина Игнатенко

Общество
В Госдуме поддержали идею ввести онлайн-контроль за арендой жилья
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Рынок аренды недвижимости необходимо выводить из серой зоны, это важно для защиты интересов и арендаторов, и владельцев жилья. В этом может помочь создание единой информационной системы. Такое заявление сделал председатель комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

— Прозрачность и порядок на этом рынке наводить необходимо в интересах всех участников сделки, — подчеркнул Пахомов в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что несомненным плюсом станет налаживание информационной открытости на этом рынке. Необходимо обеспечить безопасность тех, кто сдает жилье, а также защитить права арендаторов, заключил Пахомов.

10 декабря стало известно, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало проект создания единой информационной системы для контроля за рынком аренды жилья. Согласно проекту, владельцы недвижимости обязаны в течение тридцати дней внести в систему сведения о совершенной сделке. Все расчеты стороны должны будут осуществлять через эту онлайн-систему.

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