Врач объяснил, кому нельзя плавать в «зимних» открытых бассейнах

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Плавание в подогреваемых бассейнах зимой сравнимо с обычной прогулкой на свежем воздухе. Если не мочить голову, то это достаточно безопасное развлечение, рассказал «Вечерней Москве» врач-терапевт Александр Барвинский.

Однако специалист призвал отказаться от купания в «зимнем» бассейне людей с пониженным иммунитетом и тех, кто часто страдает от заболеваний бронхолегочной системы. Всем остальным необходимо обязательно покрыть голову во время таких заплывов, отметил Барвинский.

— Может быть значительная теплопотеря через голову. Если с мокрой головой купаться в открытом бассейне, то это не очень хорошо. Поэтому существуют специальные шапочки, особо осторожным можно надеть две. Волосы будут оставаться сухими, шапочки не позволят голове обеспечить эту большую теплопотерю. Второй момент — то, куда мы выходим после купания. Большинство открытых бассейнов сделаны так, что сразу выходишь в помещение — это безопасно. Если же остаетесь снаружи, нужно сразу утепляться, — сказал врач.

Барвинский уточнил, что если у человека есть проблемы со здоровьем, но он все же хочет попробовать искупаться в бассейне зимой, то не нужно превращать это в регулярные тренировки. Можно попробовать такой «экстрим» лишь как разовое развлечение. Как пояснил собеседник «ВМ», в качестве начального этапа для закаливания «зимний» бассейн тоже не подходит.