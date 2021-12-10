Автоэксперты дали советы, как убрать наледь с лобового стекла

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Автоэксперты рассказали, как убрать наледь с лобового стекла быстро и без лишних усилий.

Специалисты не рекомендуют поливать горячей водой обледеневшие стекла машины. От резкого перепада температуры они могут лопнуть.

Стоит завести автомобиль и включить печку на полную мощность, направив поток воздуха в сторону лобового стекла. Лед начнет таять через несколько минут. Затем необходимо включить кондиционер. Это нужно, чтобы осушить воздух в автомобиле и не допустить запотевания стекол.

Если поверх корки льда на лобовом стекле и на самой машине лежит снег, то его необходимо счистить мягкой щеткой. Не стоит применять для этих целей металлический скребок, так как можно поцарапать покрытие.

Для ускорения процесса стоит приобрести размораживатель для стекол. Его можно купить или сделать самостоятельно, смешав 1/3 стакана воды и 2/3 стакана изопропилового спирта, сообщает издание «Профиль».

До этого автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как избежать пожаров в автомобилях. По словам специалиста, автомобилистам стоит следить за тем, чтобы везде, где необходимо, находились предохранители нужного номинала.