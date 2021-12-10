В Москве открылась выставка «Открытки от художников. Зима»

Фото: Сергей Шахиджанян, Вечерняя Москва

9 декабря в Фонде культуры «Екатерина» открылась очередная выставка кураторского проекта Веры Погодиной «Открытки от художников. Зима».

— «Открытки от художников. Зима» — это возрождение жанра традиционных авторских подарков, столь популярного в Москве в дореволюционные годы. Проекту уже 14 лет – все это время мы проводим выставки, и к нам приходит все больше зрителей, от маленьких детей до взрослых, — сказала Вера Погодина. — Художники и скульпторы дают на выставку какую-нибудь из своих работ, посвященных празднованию Нового года. В этот раз представлено более 200 работ. В том числе серьезные скульптуры и забавные кинетические фигурки. Их можно крутить, и они позволяют наблюдать самые разнообразные оптические иллюзии.

– Очень приятно давать работы на подобную выставку, — сказала московский художник Нина Котел. — Причем кто-то подходит к этому как к шутке, кто-то — серьезно, кто-то специально создает даже целый цикл. Я дала выполненные в сине-белом цвете небольшие картины с изображением… узоров на старинном хрустальном сервизе моего папы. В увеличенном виде этот орнамент очень сильно напоминает снежинки. Так поначалу и должно казаться, а потом зритель догадывается, что это лишь узоры на хрустале.

Подобная традиция сложилась в России в начале ХХ века и просуществовала до середины 1950-х годов, а в начале ХХI века благодаря участию современных мастеров этот подзабытый жанр обрел новую жизнь и стал одной из форм современного искусства. Праздничный и нестрогий характер проекта предоставляет художникам и скульпторам неограниченную свободу в выборе как тем и сюжетов, так и техник.