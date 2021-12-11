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Экс-начальник ГРУ Генштаба генерал Федор Ладыгин скончался в возрасте 83 лет

Полина Долганова

Общество
Экс-начальник ГРУ Генштаба генерал Федор Ладыгин скончался в возрасте 83 лет
Фото: Pexels

Бывший руководитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Российской Федерации генерал-полковник Федор Ладыгин скончался в возрасте 83 лет после продолжительной борьбы с болезнью. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил глава аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

— Федор Иванович скончался на 84-м году после продолжительной болезни, — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что Ладыгин руководил ГРУ Генштаба в период с 1992 по 1997 год. Он также занимал должность вице-президента Союза ветеранов разведки и был членом совета комитета Совета Федерации по международной политике.

Генерал-полковника похоронят на военно-мемориальном кладбище в Мытищах. Информация о дате и времени прощания пока не поступала.

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