Экс-начальник ГРУ Генштаба генерал Федор Ладыгин скончался в возрасте 83 лет
Бывший руководитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Российской Федерации генерал-полковник Федор Ладыгин скончался в возрасте 83 лет после продолжительной борьбы с болезнью. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил глава аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.
— Федор Иванович скончался на 84-м году после продолжительной болезни, — цитирует его ТАСС.
Уточняется, что Ладыгин руководил ГРУ Генштаба в период с 1992 по 1997 год. Он также занимал должность вице-президента Союза ветеранов разведки и был членом совета комитета Совета Федерации по международной политике.
Генерал-полковника похоронят на военно-мемориальном кладбище в Мытищах. Информация о дате и времени прощания пока не поступала.