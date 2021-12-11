Российский биатлонист Латыпов обошел ходом всех призеров гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

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Биатлонист из России Эдуард Латыпов на этапе Кубка мира в Хохфильцене показал шестой ход. По этому показателю он опередил призеров гонки, среди которых Кентен Фийон Майе, Эмильеа Жаклен и Симон Детьё. При этом отечественный биатлонист финишировал на 12-м месте.

Он проехал дистанцию в 12,5 километра за 29 минут и 6,8 секунды, не считая времени на стрельбу. Лучший ход показал норвежец Йоханнес Бё (28.45,1), передает Чемпионат.com.

До этого сообщалось, что Александр Большунов победил в гонке преследования свободным ходом на первом этапе Кубка мира в финском Рука, где российские спортсмены заняли весь призовой пьедестал.

Эта победа Большунова стала первой на этапах Кубка мира по лыжным гонкам в нынешнем сезоне. В воскресенье, 28 ноября, лыжник преодолел дистанцию в 15 километров за 35 минут 23,7 секунды.

Вторым пришел Сергей Устюгов, отставший от лидера на 0,5 секунды, третье место досталось Артему Мальцеву (+0,7).

В первой десятке оказались еще три россиянина. Иван Якимушкин пришел в гонке четвертым (+5,3), Илья Семиков — шестым (+12,7), а Алексей Червоткин — восьмым (+50,6). Андрей Ларьков занял 19-е место (+1.03,8), а Александр Бессмертных оказался 50-м (+3.53,1).