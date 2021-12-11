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Сергей Собянин отметил лидерство столицы по числу автомобилей каршеринга

Михаил Алимов

Город
Сергей Собянин отметил лидерство столицы по числу автомобилей каршеринга
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице насчитывается почти 30 тысяч машин каршеринговых служб. Город за шесть лет стал лидером среди мировых столиц по развитию сервиса аренды автомобилей. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— За шесть лет Москва стала лидером среди мировых столиц по числу автомобилей каршеринга. Сегодня в сервисе почти 30 тысяч машин, и он продолжает развиваться, — написал мэр.

По его словам, в городе теперь можно арендовать машины на срок до семи дней. Среди автомобилей появились модели и из сегмента премиум-класса. Также в Москве реализовано приложение «Рули», с помощью которого горожане могут отдать личный транспорт в аренду друзьям и знакомым.

В ноябре заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что благодаря развитию системы каршеринга количество автомобилей в столице сократилось на 100 тысяч ежедневно. Он добавил, что всего за шесть лет работы каршеринга Москва стала мировым лидером по числу доступных автомобилей для краткосрочной аренды.

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