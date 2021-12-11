Российскую певицу Mary Gu не впустили на Украину и временно запретили въезд

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Российской певице Mary Gu не разрешили въехать на территорию Украины для проведения концертов, а также на три года запретили приезжать в страну. Сделано это из-за посещения исполнительницей Крыма. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

— При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в том числе посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы. Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов, — сообщили в Facebook ведомства.

Семейная пара россиян приехала из Стамбула, чтобы дать на Украине концерт. По информации агентства УНИАН, речь идет о Марии Гусаровой, которая выступает под сценическим именем Mary Gu.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».