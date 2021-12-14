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Медведев предостерег НАТО от размещения вооружений около России

Иван Юминов

Политика
Медведев предостерег НАТО от размещения вооружений около России
Фото: Правительство РФ

НАТО не следует продвигаться на восток или размещать ударное вооружение около границ России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев во вторник, 14 декабря.

— Важно, чтобы и Вашингтон оставался верен этому курсу, был открыт для совместной работы с партнерами, в том числе в рамках ключевых стратегических соглашений, а не пытался бездумно продвигать НАТО на восток или размещать ударные вооружения у границ России, — рассказал чиновник.

США, как напомнил он, 20 лет назад вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, подписанного в 1972 году. Россия сделала все возможное, чтобы сохранить документ, но, по его словам, Белый дом был непреклонен.

Данная логика, как уверен Медведев, является сомнительной. Москва всегда имела достаточно возможностей для защиты безопасности на случай подобных шагов, предупредил он.

Выход Вашингтона из договора, по мнению зампреда, привел к росту недоверия в двусторонних отношениях. Россия предлагает США совместную работу над укреплением стратегической стабильности, отметил Медведев в Facebook.

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