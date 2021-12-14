Волочкова потратила 500 тысяч рублей на нового кота

Фото: instagram/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала фанатам свое новое дорогостоящее приобретение.

На своей странице в Instagram знаменитость показала поклонникам нового кота за 500 тысяч рублей. Порода животного — длинношерстная британская шиншилла.

— Котята в этом питомнике очень дорогие. Потому что они из элитных пород, и Анна поставляет их исключительно за границу. Наш котик стал исключением, как и многое в моей жизни. Его стоимость — полмиллиона рублей. Это чудо стоит того, — рассказала балерина.

За день до этого Волочкова сообщила о смерти своего кота Лакки в Instagram. Пользователи Сети отметили, что это уже не первый питомец, который погиб в доме знаменитости.