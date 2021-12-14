Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменится с 2 января

Фото: Антон Кардашов/Агентство городских новостей «Москва»

С 2 января изменится стоимость проезда в московском городском общественном транспорте. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, например, на один рубль увеличивается стоимость разовой поездки по билету «Единый». Она будет составлять 61 рубль, стоимость билета на две поездки, соответственно, увеличится до 122 рублей.

На четыре рубля возрастет стоимость разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек»). Цена на длинные абонементы (на 30 и 90 дней) также изменится, но стоимость одной поездки в среднем увеличится чуть больше, чем на один рубль.

Кроме того, владельцы персонализированной «Тройки» смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты. Раньше бесплатные пересадки были доступны только на разных маршрутах.

Стоимость проезда по Face Pay (46 рублей), билета на 365 дней (19500 рублей), проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт (1245 рублей и 810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов останется без изменений.

— Появятся новые билеты ТАТ для наземного транспорта: на 90 и 365 дней — станет удобнее для сотен тысяч пассажиров, которые преимущественно пользуются автобусами, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что новый частый магистральный маршрут № м19 запустили на юге и юго-западе столицы. Новый маршрут наземного городского транспорта свяжет жителей районов Нагатино-Садовники и Нагатинский со станциями метрополитена «Университет» и «Ломоносовский проспект», а также с Московским государственным университетом имени Ломоносова.