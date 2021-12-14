Эксперты рассказали, в какие дни декабря и января приснятся вещие сны

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Экстрасенс и эксперт по эзотерике Андрей Харрис рассказал о наиболее благоприятных периодах в декабре 2021 — январе 2022 для достоверного толкования сновидений.

Ближайший такой момент — новогодняя ночь — с 31 декабря на 1 января. По словам эксперта, в эту дату Вселенная может донести о важных событиях в вашей жизни.

Второй день — ночь с 6 на 7 января 2022 года. Эта дата была популярна у наших предков, которые считали ночь перед Рождеством своеобразным мистическим порталом.

— Именно в ночь перед Рождеством возникает самая тонкая грань между мирами и люди могут видеть ключевые события своей будущей жизни, — раскрыл тайну рождественского сочельника Андрей Харрис.

Третья дата — это канун 19 января, ночь накануне Крещения, которая несет «светлые» сновидения в плане трактования.

— Высшие силы и Вселенная будут вас радовать, показывать различные хорошие моменты из будущего, к которым вы должны быть особо внимательны, — сообщил Харрис.

Эзотерик отметил, что весь период от 31 декабря до 21 января будет очень благоприятным для гадания по сновидениям, предает Пятый канал.

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