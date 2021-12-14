Появились подробности падения ребенка из окна частного детсада на юге Москвы

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Россия, Москва, Донбасская улица Карта всех событий

Женщина, присматривавшая за детьми в частном детском саду на юге города, находилась на кухне во время падения одного из детей из окна. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 14 декабря.

— 43-летняя женщина, присматривающая за детьми, в момент инцидента находилась на кухне. Малолетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, вышел на балкон, откуда упал, — рассказала представитель ведомства.

14 декабря сообщалось, что пятилетний ребенок получил травмы после падения из окна третьего этажа жилого дома в районе Бирюлево Восточное. Инцидент произошел на улице Донбасской, ребенка доставили в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Согласно предварительной информации, квартира, в которой произошел несчастный случай, арендуется индивидуальным предпринимателем для оказания услуг в сфере присмотра и ухода за несовершеннолетними. На момент происшествия в квартире находились шесть малолетних детей и один взрослый.