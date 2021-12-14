Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появились подробности падения ребенка из окна частного детсада на юге Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Появились подробности падения ребенка из окна частного детсада на юге Москвы
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Донбасская улица Карта всех событий

Женщина, присматривавшая за детьми в частном детском саду на юге города, находилась на кухне во время падения одного из детей из окна. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 14 декабря.

— 43-летняя женщина, присматривающая за детьми, в момент инцидента находилась на кухне. Малолетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, вышел на балкон, откуда упал, — рассказала представитель ведомства.

14 декабря сообщалось, что пятилетний ребенок получил травмы после падения из окна третьего этажа жилого дома в районе Бирюлево Восточное. Инцидент произошел на улице Донбасской, ребенка доставили в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Согласно предварительной информации, квартира, в которой произошел несчастный случай, арендуется индивидуальным предпринимателем для оказания услуг в сфере присмотра и ухода за несовершеннолетними. На момент происшествия в квартире находились шесть малолетних детей и один взрослый.

Читайте также:
Москва Дети Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не спешите осуждать

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Джо Байден в Пекин не едет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хамство, замаскированное под «ха-ха»

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Добрые дела нужно поощрять

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Все мнения
О проекте