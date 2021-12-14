Голикова заявила о нестабильном снижении заболеваемости коронавирусом в РФ

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Снижение темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией в России носит нестабильный характер. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

Голикова добавила, что неустойчивость в снижении заболеваемости COVID-19 наблюдается на протяжении последних четырех недель. Кроме того, по словам вице-премьера, на прошлой неделе было зафиксировано повышение темпов заболеваемости в некоторых регионах страны, на этой — понижение.

После Голикова подчеркнула, что, несмотря на периодическое снижение показателей, в России до сих пор фиксируются сравнительно высокие цифры заболеваемости в сутки, передает РИА Новости.

Во время совещания членов правительства с российским президентом вице-премьер также обратила внимание на способность «омикрон»-штамма коронавируса заражать большое количество человек. Согласно исследованию экспертов, один инфицированный штаммом «омикрон» способен заразить трех здоровых человек.