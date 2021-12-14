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Обвиняемые в жестоком убийстве мужчины в Долгопрудном подростки арестованы

Евгений Белоусов

Происшествия
Обвиняемые в жестоком убийстве мужчины в Долгопрудном подростки арестованы
Фото: timiryazevskiy.mos.ru
Россия, Московская область, Долгопрудный Карта всех событий

Суд арестовал двух подростков, обвиняемых в убийстве экс-оператора киностудии «Мосфильм» на спортплощадке в Долгопрудном. Об этом во вторник, 14 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

— По ходатайству следователя следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области судом арестованы несовершеннолетние, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), — рассказала Врадий.

Как рассказал «Вечерней Москве» близкий к следствию источник, подговорить подростков к убийству оператора могла их общая подруга.

Убийство экс-оператора киностудии «Мосфильм»

В воскресенье, 12 декабря, два подростка 16 и 17 лет напали на мужчину на спортивной площадке, расположенной на Восточной улице в Долгопрудном.

Один из них повалил жертву на землю, а другой нанес потерпевшему удары ножом в область головы. После преступления подростки скрылись. Тело погибшего нашел случайный прохожий.

В тот же день подростков задержали по горячим следам. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Как выяснилось позже, убитым оказался 40-летний бывший оператор киностудии «Мосфильм».

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