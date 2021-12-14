Вооруженный мужчина ограбил банк в Екатеринбурге на 10 миллионов рублей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вооруженный мужчина ограбил один из банков в Екатеринбурге, ему удалось похитить около десяти миллионов рублей. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых во вторник, 14 декабря.

— Злоумышленник явно тщательно готовился к налету, выбрав удачное время перед закрытием банка, когда в служебных помещениях уже не было посетителей. Для устрашения персонала он произвел выстрел, — рассказал представитель ведомства.

Сведений о раненых и жертвах не поступало, уточнил он. Лицо грабителя было спрятано под синей кофтой, на вид ему около 50 лет.

Правоохранители опрашивают очевидцев и анализируют съемки с камер наблюдения, добавил руководитель пресс-службы. Вскоре полиция возбудит уголовное дело по статье «Разбой», приводит слова Горелых сайт МВД.