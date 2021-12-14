Четыре машины столкнулись на 64-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 64-й километр Карта всех событий

На 64-м километре МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Авария случилась на внешней стороне. В результате ДТП пострадал один человек, который был госпитализирован. На данный момент две полосы движения заблокированы.

До этого схожий случай произошел в Лефортовском тоннеле, где также столкнулись четыре машины. В результате аварии один автомобиль опрокинулся.

Кроме того, на внешней стороне Садового кольца, перед пересечением с Баррикадной улицей, загорелся легковой автомобиль.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 159 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 164 получили травмы разной степени тяжести. Среди 164 пострадавших — четыре ребенка.

Наиболее распространенные виды ДТП: столкновения транспортных средств (81 случай) и наезд на пешеходов (57). При этом в 35 инцидентах наезды на пешеходов происходили вне зоны действия пешеходных переходов.