Заводчица усомнилась в полумиллионной стоимости кота Волочковой

Фото: instagram/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова приобрела кота породы британская шиншилла за 500 тысяч рублей. Владелица питомника британских кошек Ирина Краснослободцева рассказала, могут ли стоить кошки таких больших денег.

По ее словам, любое породистое животное стоит не меньше 30 тысяч рублей, но речи о сотнях тысяч за котенка не идет.

— Если это какой-то шикарный шоу-класса кот, то он может стоить достаточно дорого. Он может участвовать в выставках. Хорошее животное в среднем стоит от 40 и до 70 тысяч. Но в ценник в 500 тысяч я слабо верю, — рассказала специалист.

Краснослободцева отметила, что данная порода кошек не нуждается в специальном уходе. Оставить питомца дома одного на неделю — не проблема. Главное, чтобы у него было побольше еды и воды, а также открытый туалет, и кот даже не взгрустнет по покинувшему его хозяину, передает Пятый канал.

Ранее на своей странице в Instagram Волочкова показала поклонникам нового кота, который, по ее словам, стоит 500 тысяч рублей.

За день до этого балерина сообщила о смерти своего кота Лакки в Instagram. Пользователи Сети отметили, что это уже не первый питомец, который погиб в доме знаменитости.