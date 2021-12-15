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Полный запуск БКЛ метро позволит разгрузить МЦК почти на 17 процентов

Дарья Чентаева

Город
Полный запуск БКЛ метро позволит разгрузить МЦК почти на 17 процентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Мнёвники Карта всех событий

Полный запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена позволит разгрузить Московское центральное кольцо (МЦК) почти на 17 процентов. Об этом рассказали в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова в среду, 15 декабря.

— Обе линии обеспечивают максимально равномерное покрытие города: МЦК разгрузило север, Большое метрокольцо разгрузит юг, — сообщается в материале.

Кроме того, Ликсутов заявил, что БКЛ разгрузит и улично-дорожную сеть. Например, только участок БКЛ от «Мневников» до «Каховской» позволит разгрузить Аминьевское шоссе на 17 процентов, передает агентство городских новостей «Москва».

— У жителей появилось множество вариантов маршрутов, они могут уже не думать о том, сколько баллов пробки, а свободно передвигаться между районами и доезжать вовремя, — заключил заммэра.

Ранее Максим Ликсутов сообщил, что запуск 10 новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро обеспечил работой более 2 тысяч человек. По словам заммэра, с 2021 года начал работу единый университет транспортного комплекса Москвы, где можно не только получить специальность, но и повысить квалификацию.

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