Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

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Два сотрудника посольства России в Берлине объявлены германской стороной нежелательными персонами в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

— Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Мы поэтому вызвали на беседу посла России. Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами, — приводит слова Бербок РИА Новости.

До этого представитель Высшего суда Берлина Лиза Яни заявила, что Германия может выдать России пожизненно осужденного за убийство россиянина Зелимхана Хангошвили.

15 декабря Высший суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Суд указал на особую тяжесть преступления, но отметил, что жертва несла ответственность за гибель людей во время участия в действиях на стороне боевиков.

При задержании у обвиняемого нашли пистолет «Глок» и российский паспорт на имя Вадима Соколова. По версии прокуратуры, инцидент был давно спланированным заказным убийством. Осужденный якобы действовал по поручению структур зарубежного государства.

Государственные органы правительства России в неизвестный момент якобы поручили мужчине ликвидировать Хангошвили, уверено немецкое следствие. Убийство произошло 23 августа 2019 года в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит.