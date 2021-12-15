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Сбившего насмерть женщину в Раменках водителя BMW приговорили к 10,5 года колонии

Дарья Чентаева

Происшествия
Сбившего насмерть женщину в Раменках водителя BMW приговорили к 10,5 года колонии
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 63 Карта всех событий

Никулинский суд приговорил Даниила Хренова — водителя, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Раменках, к 10 годам 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

5 июля текущего года Хренов, управляя автомобилем БМВ без номеров, в состоянии наркотического опьянения, двигаясь со скоростью 118 км/ч, сбил на пешеходном переходе на улице Мосфильмовская 30-летнюю женщину. Она решила переехать дорогу на самокате, несмотря на красный сигнал светофора. Водитель слишком поздно ее заметил и не успел затормозить.

Отбывать наказание Хренов будет в колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на три года, передает Telegram-канал.

По данным источника «ВМ», погибшей оказалась дочь бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева Алсу.

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