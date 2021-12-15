Сборная России по хоккею обыграла команду Канады в матче открытия кубка Первого канала

Фото: instagram.com/russiahockey

Российские хоккеисты одержали победу над командой Канады в стартовом матче на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала.

Встреча прошла в российской столице на арене в «Парке легенд». Матч завершился со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2). В российской сборной шайбы в ворота соперников отправили Егор Коршков (5-я минута), Александр Елесин (29), Никита Нестеров (40) и Вадим Шипачев (41). У противников отличились Брэндон Гормли (28), Даниэль Одетт (48) и Эрик О'Делл (59).

В канадскую сборную для участия в Кубке Первого канала вошли хоккеисты, которые выступают в европейских турнирах, прежде всего, в клубах КХЛ.

В следующем матче 16 декабря россияне встретятся с командой Швеции, а сборная Канады сыграет со шведами 17 декабря.

До этого стало известно, что Ассоциация любительского хоккея (АЛХ) сыграет 22 декабря в Москве с «Легендами хоккея» в честь 75-летия данного вида спорта в России. Матч пройдет на крытом катке спортивного комплекса Олимпийской деревни. Игроками «Легенд» станут, в частности, Вячеслав Фетисов, Павел Буре и Борис Михайлов.