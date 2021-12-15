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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты играли главную, а не эпизодическую роль в урегулирования конфликта в Донбассе.

— Работает «нормандский формат» или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли главную роль, а не эпизодическую в мирном урегулировании, — высказался глава Украины в эфире телеканала «Рада».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.