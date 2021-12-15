Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский хотел бы видеть США в главной роли в урегулировании конфликта в Донбассе

Анастасия Колоскова

В мире
Зеленский хотел бы видеть США в главной роли в урегулировании конфликта в Донбассе
Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты играли главную, а не эпизодическую роль в урегулирования конфликта в Донбассе.

— Работает «нормандский формат» или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли главную роль, а не эпизодическую в мирном урегулировании, — высказался глава Украины в эфире телеканала «Рада».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также:
США Владимир Зеленский Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Две основные оценки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не спешите осуждать

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Джо Байден в Пекин не едет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хамство, замаскированное под «ха-ха»

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Добрые дела нужно поощрять

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Все мнения
О проекте