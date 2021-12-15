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Северный речной вокзал получил премию «Путеводная звезда»

Дарья Чентаева

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Северный речной вокзал получил премию «Путеводная звезда»
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия Москвы

Северный речной вокзал получил премию «Путеводная звезда» в самой теплой номинации «Московское гостеприимство: новая точка притяжения». Голосование проходило на портале «Активный гражданин». Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В сентябре прошлого года Северный речной вокзал открылся после масштабной реставрации и влюбил в себя москвичей и туристов. За полтора года это место посетило больше 2 миллионов жителей и гостей столицы.

— Сегодня СРВ остается одним из самых популярных мест отдыха в Москве. Уникальный памятник культуры сочетает в себе историю, современные выставки, комплекс спортивных и детских площадок, различные кафе и рестораны. Вокзал, как и 30 лет назад, снова живет активной жизнью круглый год, — приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова в Telegram-канале.

Ранее победителей во всех 18 номинациях туристической премии «Путеводная звезда — 2021» поздравила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Премия «Путеводная звезда» вручалась уже в 22-й раз. По словам Сергуниной, онлайн-голосование проходило с 11 ноября по 3 декабря и было разделено на четыре этапа, в каждом из которых приняли участие более 150 тысяч человек. Церемония награждения состоялась 14 декабря в МХАТе имени М. Горького.

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