Помощники президентов России и США провели телефонный разговор

Фото: Администрация президента РФ

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником российского президента Юрием Ушаковым. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила пресс-служба Белого дома.

Беседа касалась в том числе ситуации вокруг Украины и послужила для развития разговора между Владимиром Путиным и Джо Байденом, который состоялся по видеосвязи 7 декабря.

— Господин Салливан вновь изложил нашу серьезную обеспокоенность наращиванием Россией военных сил на границе с Украиной и подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат тесно координировать действия с европейскими союзниками и партнерами, стремясь решать дипломатическим путем вопросы безопасности и стратегические вопросы, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

В Белом доме отметили, что помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 16 декабря в Брюсселе проведет консультацию с союзниками по НАТО с целью выработать скоординированный подход.

До этого президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на дальнейшие контакты с российским коллегой Владимиром Путиным в обозримой перспективе.