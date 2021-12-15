Бывший муж Бородиной нашел невесту, которая оказалась тезкой ведущей

Фото: instagram/zimamoscow

Экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен и блогер Курбан Омаров принял участие в телевизионной программе «Давай поженимся» и выбрал из нескольких невест 26-летнюю красавицу по имени Ксения.

На шоу Гузеевой Омаров пришел не один, а с группой поддержки. Бизнесмен рассказал Гузеевой, что из-за развода многие люди начали считать его альфонсом.

— Злые люди любят припечатать человека невиновного и устроить на него травлю. Вы красивый и видный мужчина, женились на Ксении Бородиной. Я не знаю, кто это, но знаю, что это известная женщина, — заявила Гузеева.

В конце шоу Омаров выбрал себе в спутницы девушку по имени Ксения. Ей 26 лет, и она работает редактором на телевидении.

Ранее Ксения Бородина высмеяла своего бывшего супруга, бизнесмена Курбана Омарова и его новую девушку.

Курбан Омаров разместил на своей странице в Instagram фотографию, на которой была видна рука загадочной незнакомки. На запястье девушки красовались часы на браслете, в отражении которого пользователи Сети разглядели черты лица новой возлюбленной бизнесмена.