Бывший муж Бородиной нашел невесту, которая оказалась тезкой ведущей
Экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен и блогер Курбан Омаров принял участие в телевизионной программе «Давай поженимся» и выбрал из нескольких невест 26-летнюю красавицу по имени Ксения.
На шоу Гузеевой Омаров пришел не один, а с группой поддержки. Бизнесмен рассказал Гузеевой, что из-за развода многие люди начали считать его альфонсом.
— Злые люди любят припечатать человека невиновного и устроить на него травлю. Вы красивый и видный мужчина, женились на Ксении Бородиной. Я не знаю, кто это, но знаю, что это известная женщина, — заявила Гузеева.
В конце шоу Омаров выбрал себе в спутницы девушку по имени Ксения. Ей 26 лет, и она работает редактором на телевидении.
Ранее Ксения Бородина высмеяла своего бывшего супруга, бизнесмена Курбана Омарова и его новую девушку.
Курбан Омаров разместил на своей странице в Instagram фотографию, на которой была видна рука загадочной незнакомки. На запястье девушки красовались часы на браслете, в отражении которого пользователи Сети разглядели черты лица новой возлюбленной бизнесмена.