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«Одноклассники» представили рейтинг регионов РФ по доброжелательности и эмоциям жителей

Дарья Чентаева

Общество
«Одноклассники» представили рейтинг регионов РФ по доброжелательности и эмоциям жителей
Фото: Pixabay

Социальная сеть «Одноклассники» представила на специальном сайте с итогами года ОК новый раздел «Карта эмоций» с ежегодным рейтингом регионов РФ по доброжелательности и эмоциям жителей. Рейтинг составлен на основе публичных комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в текущем году. Исследование тональности комментариев проводилось собственными алгоритмами машинного обучения социальной сети, которые определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей. Об этом сообщили «Вечерней Москве» представители компании.

Наиболее позитивными в своих реакциях в ОК в 2021 году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Пятое место в текущем году в рейтинге доброжелательности заняли жители Хабаровского края.

«Одноклассники» представили рейтинг регионов РФ по доброжелательности и эмоциям жителей Фото: Пресс-служба социальной сети «Одноклассники»

Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край заняли лидирующие позиции в рейтинге с наименее позитивными пользователями.

«Одноклассники» представили рейтинг регионов РФ по доброжелательности и эмоциям жителей Фото: Пресс-служба социальной сети «Одноклассники»

Отмечается, что столица в этом году приблизилась к самым позитивным регионам и поднялась в рейтинге, но так и не вошла в топ-10.

13 декабря стало известно, что подведены итоги ежегодной онлайн-премии лучшего российского контента «Самый ОК!», которую четвертый год подряд проводит социальная сеть «Одноклассники». Народное голосование пользователей определило победителей в пяти номинациях: «Фильм», «Хит», «Сериал», «Шоу» и «Трансляция» 2021 года.

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