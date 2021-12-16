Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов: Город делает многое, чтобы поддержать книжную культуру

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Депутат Московской городской думы, народный артист России Евгений Герасимов рассказал, что более 165 тысяч книг, списанных из библиотечных фондов, предложат в дар читателям в рамках девятого этапа проекта «Списанные книги», который стартовал в Москве с 14 декабря. Он также напомнил, что в этом проекте участвуют 187 библиотек Москвы. Об этом депутат московского парламента сообщил в беседе с журналистами агентства городских новостей «Москва».

— Акция «Списанные книги» впервые прошла в Москве в 2017 году. Действительно, иногда среди списанных из библиотечных фондов изданий можно найти книги, которые ты давно мечтал иметь дома, но в свое время они были дефицитом, а сейчас их можно найти только по случаю, у букинистов. <...>. Помимо очевидной пропаганды гуманного отношения к книге, экологического сознания и ответственного потребления, каждый получает шанс найти свое книжное сокровище, — сказал Герасимов.

Депутат отметил, что среди библиотек такие книгохранилища, как Центральная универсальная научная библиотека имени Некрасова, библиотека искусств имени Боголюбова, Центральная городская молодежная библиотека имени Светлова, передает агентство городских новостей «Москва».

— Фонды постоянно пополняются издаваемой в России и за ее пределами литературой — именно это вызывает необходимость иногда списывать устаревшие, имеющие «дубли» и маловостребованные книги. Сотрудники библиотек — знаю не понаслышке — всегда трепетно относятся к книгам и рады передать их в добрые руки, — добавил депутат Мосгордумы.

Евгений Герасимов также напомнил, что сохранение бумажных книг, а также продолжение их «трудовой биографии» — это благо с точки зрения охраны окружающей среды.

Ранее в пресс-службе столичного департамента информационных технологий сообщалось, что подборки изданий на тему Нового года появились в сервисе поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы». Специалисты подобрали различные жанры книг современных российских и зарубежных авторов, а также включили в подборки классические произведения мировой литературы.