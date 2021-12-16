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Россияне стали первыми в эстафете на ЧМ на короткой воде

Анастасия Колоскова

Спорт
Россияне стали первыми в эстафете на ЧМ на короткой воде
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Российская мужская сборная по плаванию получила золото в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.

Спортсмены показали общий результат в 3 минуты 3,45 секунды. В российскую четверку вошли Андрей Минаков, Климент Колесников, Владислав Гринев и Александр Щеголев.

Серебро досталось пловцам из Италии, которые уступили победителям 0,16 секунды. В тройку призеров вошла также сборная США (+1,97).

До этого сообщалось, что Государственная дума РФ в четверг, 16 декабря, приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий введение паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID). В обсуждении инициативы приняли участие представители администрации президента России, Министерства внутренних дел РФ, Министерства спорта РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также члены спортивных федераций и лиг.

Ранее капитан американской хоккейной команды «Вашингтон» Александр Овечкин смог забить гол в ворота соперников в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго», повторив таким образом рекорд лиги по забитым шайбам в большинстве.

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