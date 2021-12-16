Россияне стали первыми в эстафете на ЧМ на короткой воде

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Российская мужская сборная по плаванию получила золото в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.

Спортсмены показали общий результат в 3 минуты 3,45 секунды. В российскую четверку вошли Андрей Минаков, Климент Колесников, Владислав Гринев и Александр Щеголев.

Серебро досталось пловцам из Италии, которые уступили победителям 0,16 секунды. В тройку призеров вошла также сборная США (+1,97).

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